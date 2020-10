Napoli-AZ Alkmaar 0-1: azzurri sconfitti all’esordio in Europa League

Il Napoli perde all’esordio in Europa League contro l’Az Alkmaar. Inizia male il cammino europeo degli azzurri.



Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-AZ Alkmaar, gara valida per la prima giornata del girone F di Europa League.

94′ – E’ finita. Il Napoli perde all’esordio in Europa League per 1-0 contro l’AZ Alkmaar.

68′ – Altra occasione per il Napoli che va vicino al gol con un colpo di testa di Petagna che esce di poco sul fondo.

65′ – Altri due cambi per il Napoli, escono Osimhen e Lobotka ed entrano Petagna e Demme.

63′ – Occasione per il Napoli con Osimhen che colpisce di testa in area ma Bizot blocca il pallone.

58′ – Doppio cambio nel Napoli, entrano Insigne e Mario Rui al posto di Lozano e Hysaj.

57′ – Segna l’AZ Alkmaar con De Wit al primo tiro in porta della partita.

53′ – Colpo di testa di Koulibaky su calcio d’angolo, palla sul fondo.

20:00 – Inizia il secondo tempo, batte l’AZ.

47′ – Finisce 0-0 il primo con l’AZ che ha fermato il Napoli grazie ad un atteggiamento super difensivo. Nella seconds frazione di gioco gli azzurri dovranno alzare il ritmo.

35′ – Occasione clamorosa per il Napoli che arriva in area di rigore con Mertens che sbaglia un rigore in movimento su passaggio di Osimhen.

22′ – Prima occasione per il Napoli con Politano che calcia dalla distanza ma il portiere olandese Bizot respinge.

18:55 – Inizia la partita, calcio d’inizio affidato al Napoli.

18:40 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Formazioni Ufficiali

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Lobotka, Fabian; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

AZ Alkmaar (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Sugawara, Karlsson, De Wit.

