Napoli-AZ Alkmaar, prima volta contro. Ma i precedenti contro le olandesi non fanno sorridere gli azzurri

Alle ore 18 e 55 andrà in scena Napoli-AZ Alkmaar, prima partita del cammino europeo degli azzurri di questa stagione 2020/21.

Tra gli azzurri e l’AZ non c’è nessun precedente da segnalare; per la prima volta, infatti, le due squadre si troveranno faccia a faccia. Il Napoli, però, ha diversi precedenti contro altre squadre olandesi. In particolare, sono 6: 4 in Europa League e 2 in Champions League. Le squadre sfidate sono Utrecht, PSV Eindhoven e Feyenoord.

I precedenti non fanno sorridere gli azzurri, dato che su 6 sfide è arrivata solo una vittoria: contro il Feyenoord, al San Paolo, nell’edizione di Champions League del 2017/18. Il match di ritorno tra Napoli e Feyenoord, giocato in Olanda, si concluse con una vittoria per quest’ultima. Per quanto riguarda i precedenti contro le olandesi in Europa League, invece, il Napoli ha ottenuto due pareggi contro l’Utrecht (edizione 2010/11) e due sconfitte contro il PSV (edizione 2012/13).

In totale, quindi, sono: 1 vittoria per gli azzurri, 2 pareggi e 3 sconfitte contro le olandesi. L’occasione di oggi è quella giusta per cominciare ad invertire il trend negativo.

