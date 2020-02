Napoli-Barcellona 1-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Nell’andata degli ottavi di finale di Champions League il Napoli ha affrontato il Barcellona allo stadio san Paolo. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 6,5 – Partita preparata bene e approccio positivo alla gara. Squadra corta e compatta che ha chiuso tutti gli spazi al palleggio del Barcellona che ha tirato in porta una sola volta in occasione del gol e creato solo un altro paio di situazioni pericolose e non è poco quanto fatto dal Napoli bravo anche a sfiorare il gol in almeno altre quattro occasioni oltre la prodezza di Mertens. Baricentro troppo basso e poca convinzione che forse si poteva osare di più le uniche due cose non positive. Con il senno di poi forse Allan andava inserito prima a fare il ‘cagnaccio’ di centrocampo al posto di Fabiàn perso nel palleggio dei catalani.

OSPINA: 6 – Quasi una partita da senza voto considerando che non è mai stato seriamente impegnato. Incolpevole sul gol attento e senza paura quando chiamato a sbrogliare con le uscite le mischie in area di rigore.

DI LORENZO: 6,5 – Bene in fase difensiva visto che dal suo lato c’era Griezmann. Si è proposto con personalità in appoggio alla manovra ma ha sbagliato diversi appoggi anche per il forsennato pressing degli avversari.

MANOLAS: 6,5 – Grinta determinazione e per un soffio non è riuscito a chiudere il buco lasciato da Mario Rui e Maksimovic in occasione del gol di Griezmann

MAKSIMOVIC: 6 – Una prestazione importante macchiata dall’errore di posizionamento in occasione del gol del pareggio del Barcellona

MARIO RUI: 6 – Come Maksimovic una prestazione gagliarda in entrambe le fasi contro un duro come Vidal, peccato per l’errore in copertura in occasione del gol catalano.

DEMME: 6 – Solito equilibratore di centrocampo ma un po’ più timido rispetto ad altre prestazioni, non rischia mai la giocata ad effetto.

CALLEJON: 6 – L’errore che gli fa perdere almeno mezzo voto lui lo fa in attacco quando sbaglia un gol che sarebbe stato prezioso per la gara di ritorno e che rischia di pesare in Europa non poco, ma prestazione comunque sufficiente.

FABIÀN: 6 – Lui che è giocatore di qualità ha sofferto il possesso palla avversario ma quando chiamato a giocare palla lo ha fatto sempre con qualità.

ZIELINSKI: 6,5 – Tiene bene la posizione e si propone con efficacia in attacco, sua l’azione con assist finale per il gol di Mertens.

INSIGNE: 6,5 – Tanto sacrificio in fase di non possesso ma sempre pronto a ripartire con qualità, peccato per il gol sbagliato che avrebbe potuto riportare il Napoli in vantaggio e in Champions certi errori si possono pagare caro.

MERTENS: 121 e LODE – Contro Messi raggiunge Marek con una Magia alla Maradona.

MILIK: (dal 54’ al posto di Mertens) 6 – Entra in un paio di azioni pericolose del Napoli e dal suo piede parte l’azione per l’occasione di Callejon, poi prova a combattere ma senza efficacia contro la fisicità della difesa avversaria.

POLITANO: (dal 74’ al posto di Callejon): 6 – Si fa notare per un paio di spunti in velocità però poi sbaglia la soluzione finale, pronto al sacrificio in fase di non possesso.

ALLAN: (dall′80′ al posto di Demme) 6 – Entra bene in partita portando il pressing sui centrocampisti avversari, sarebbe da senza voto ma il 6 è di incoraggiamento per questo finale di stagione.

ARBITRO BRYCH (Germania): 6,5 – Non ha sbagliato nulla eccezion fatta per un paio di gialli non dati ai catalani, ma si sa che nelle coppe europee si tende ad ammonire il meno possibile.

