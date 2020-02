Napoli-Barcellona 1-1 vista dalla stampa spagnola, interessante lo spunto di Mundo Deportivo

Vediamo come la stampa spagnola ha commentato il pareggio per 1-1 tra Napoli e Barcellona. Risultato che lascia ancora aperta la qualificazione ma che mette i catalani in una posizione di vantaggio.

Marca. Si preoccupa soprattutto della situazione infortunati e squalificati in vista della gara di ritorno e della sfida contro il Real Madrid di domenica. In prima pagina sottolinea come il Barcellona abbia fatto il giusto contro il Napoli.



AS. Da risalto al gol di Griezmann che salva una prestazione mediocre dei catalani salvati anche dalle prodezze del portiere Ter Stegen su Insigne e Callejon. Secondo AS il Barcellona ha giocato con troppa timidezza e non si è mai visto un Barcellona tanto soporifero come nella prima mezz’ora.

Mundo Deportivo. “Gol d’oro” secondo il quotidiano spagnolo che però sottolinea anche il prezzo pagata in vista del ritorno tra squalifiche e infortuni, però è fiducioso sul passaggio ai quarti dei catalani. Interssante l’analisi che evidenzia come Piquè e Umtiti sono i calciatori che più di tutti si sono passati la palla visto che era ciò che il Napoli fosse disposto a concedere chiuso in difesa per non lasciare spazi al Barcellona. Infine sottolinea la cattiva prestazione di Messi.

