Procede la vendita dei biglietti per Napoli-Barcellona, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Per il big match di martedì prossimo sono disponibili gli ultimi biglietti per i settori inferiori e per la Tribuna Nisida e la Tribuna Posillipo.

Questi tutti i prezzzi:

Napoli vs Barcellona

Tribuna Posillipo € 250,00

Tribuna Nisida € 190,00

Tribuna Family € 120,00 (adulto)/ € 40,00 (under 12)

Distinti € 130,00

Curve € 70,00.

