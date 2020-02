Napoli-Barcellona, i convocati di Gattuso: out Koulibaly che continua il lavoro in palestra e Fernando Llorente. In tre andranno in tribuna.

I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Milik, Politano.

