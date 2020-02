Napoli-Barcellona, il programma media per la giornata di lunedì

Mancano, ormai, pochissimi giorni alla sfida tra Napoli e Barcellona, match d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

La gara si disputerà martedì 25 febbraio allo stadio San Paolo, ma la vigilia sarà ricca di appuntamenti: alle 12, direttamente dal centro sportivo di Castel Volturno, Gennaro Gattuso, accompagnato da un calciatore ancora non specificato, parlerà in conferenza stampa. Alle 15:10, invece, il Napoli sarà in campo per la rifinitura, i cui primi 15′ saranno aperti alla stampa. Alle 18:15, la scena si sposta allo stadio San Paolo, dove il tecnico blaugrana, Quique Setien, incontrerà i giornalisti presenti, dopodiché, alle 19, i catalani effettueranno una sgambatura sul prato dell’impianto di Fuorigrotta.

Comments

comments