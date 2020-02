Con un volantino i tifosi della Curva B hanno annunciato che diserteranno il San Paolo per la sfida Napoli-Barcellona di Champions League.

Alla fine è arrivato il comunicato dei tifosi della Curva B, con un volantino, che annuncia la loro assenza per la sfida di martedì sera. Un’assenza in segno di protesta per la politica dei prezzi, fissati a 70€ per la partita di Champions League contro il Barcellona.

Di seguito il volantino in questione:

