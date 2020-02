Napoli-Barcellona, rose a confronto: un gap superiore ai 300 milioni di euro tra gli azzurri e i blaugrana. Entriamo nel dettaglio.

Enorme, quasi incolmabile, la distanza che c’è tra il valore della rosa del Napoli e quella del Barcellona.

688 milioni di euro il valore complessivo dell’intera rosa azzurra, 1.07 miliardi quello del Barcellona: parliamo dunque di un gap di circa 320 milioni di euro (valori dal sito trasfermarkt).

Analizzato il fattore economico si può parlare di campo: quello che sfiderà il Napoli è un Barcellona “in difficoltà” dal punto di vista degli infortunati: non prenderanno parte alla sfida del San Paolo infatti Luis Suarez, Jordi Alba, Dembelè e Sergi Roberto. Queste 4 assenze però riusciranno a far dormire Gattuso? Assolutamente no. La forza del Barcellona sta nell’incredibile vastità dell’organico. A sostituire Suarez ci penserà Griezzmann, non proprio l’ultimo arrivato, per quanto riguarda Dembelè invece c’è un ballottaggio che vede protagonisti l’ex Juve Arturo Vidal e il giovanissimo e talentuosissimo Ansu fati. Per quanto riguarda la linea difensiva Jordi Alba verrà sostituito dall’ex compagno di Fabian Ruiz, Junior Firpo.

Anche il Napoli, dalla sua, dovrà rinunciare a dei pezzi da 90, uno su tutti: Kalidou Koulibaly. Il senegalese è ancora alle prese con problemi fisici che non gli permetteranno di prendere parte alla sfida. Il centrale azzurro sarà sostituito da Nikola Maksimovic.