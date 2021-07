Napoli, Belotti può far partire la girandola degli attaccanti: agli azzurri piace Caicedo

Non è ancora chiaro il futuro di Andrea Belotti, fresco campione d’Europa con la Nazionale, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Torino.

Il “Gallo”, nell’ultima stagione, è apparso demotivato e insofferente per la situazione in classifica dei granata, matematicamente salvi solo alla penultima giornata, e potrebbe decidere di cambiare aria. Sulle sue tracce, da tempo, c’è la Roma, che ha individuato in lui un potenziale erede di Edin Dzeko, con tanto di “benedizione” da parte di Josè Mourinho.

Un eventuale approdo di Belotti nella Capitale potrebbe far partire un valzer di attaccanti, in Serie A, che potrebbe vedere coinvolto anche il Napoli: tra le idee del Torino per sopperire ad un eventuale addio del suo capitano, c’è Andrea Petagna, per il quale i piemontesi avrebbero già chiesto informazioni agli azzurri.

Qualora l’operazione dovesse effettivamente concretizarsi, una pista percorribile in chiave Napoli, secondo TMW, potrebbe essere Felipe Caicedo: l’ecuadoriano sembra destinato a salutare la Lazio, ma sulle sue tracce c’è anche l’Inter del suo ex allenatore Simone Inzaghi. Tuttavia, i rapporti tra i nerazzurri e Lotito sono tesi, dopo la vicenda legata al tecnico, e difficilmente il patron accetterà di sedersi a tavolo con Marotta e la famiglia Zhang.

Comments

comments