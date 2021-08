Napoli, Berge primo obiettivo per il centrocampo: si lavora a un prestito, ma c’è anche l’Arsenal

È Sander Berge il principale obiettivo del Napoli per il centrocampo, reparto che necessita nuovi innesti dopo l’addio di Bakayoko e l’infortunio di Demme.

Il norvegese piace da tempo agli azzurri, che lo affrontarono in Champions League durante la sua militanza al Genk e ne rimasero stregati, ed ora il suo nome è nuovamente tornato di moda. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, secondo la Gazzetta dello Sport, a convincere lo Sheffield United a privarsi del calciatore in prestito ma, al momento, senza successo: gli inglesi, infatti, freschi di retrocessione in Championship, vorrebbero privarsene solo con una cessione a titolo definitivo.

Il Napoli, inoltre, dovrà anche guardarsi le spalle dalla concorrenza, visto che Berge è diventato un obiettivo concreto anche per l’Arsenal, pronto a sferrare una prima offensiva: secondo il tabloid britannico The Sun, i Gunners avrebbero intenzione di presentare un’offerta da 50 milioni di sterline allo Sheffield, per acquistare, oltre al norvegese, anche il portiere Aaron Ramsdale.

