Dato curioso ed interessante quello riportato da Opta riguardo i confronti tra Napoli e Sassuolo, di cui l’ultimo è andato in scena proprio ieri sera.

Gli azzurri, infatti, hanno sempre segnato al Sassuolo in tutti e 14 gli incontri disputati in Serie A; i neroverdi, in pratica, non hanno mai mantenuto la porta inviolata quando si sono trovati di fronte il Napoli.

Tra l’altro, il club azzurro è l’unico club in A con cui il Sassuolo non è mai riuscito a mantenere la porta inviolata.

Comments

comments