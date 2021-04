Questa sera alle 18:30 il Torino di Nicola riceverà la visita del Napoli di Gattuso nel posticipo della trentatreesima di Serie A.

Per l’allenatore granata non sono felici i 5 precedenti in carriera da allenatore contro il Napoli.

Contro gli azzurri sono infatti arrivate 5 sconfitte, mai l’allenatore del Torino è riuscito a battere la squadra partenopea.

