Napoli-Bologna 3-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 26° giornata del campionato di Serie A il Napoli ha affrontato il Bologna allo stadio Maradona. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 6,5 – Buono l’approccio alla gara, migliorato anche il pressing alto, qualche cosa da rivedere nella fase difensiva considerando che il Bologna ha trovato troppi spazi per rendersi pericoloso. Bene le scelte iniziali e anche i cambi che non hanno fatto perdere equilibrio alla squadra. Qualche perplessità sulle uscite dal basso a volte troppo forzate.

OSPINA: 6 – Prima il palo, poi una sua grande parata e infine il regolamento che perdona una sua leggerezza salvano l’1-0 del Napoli. Con la complicità di Demme regala il gol al Bologna ma poi si riscatta con almeno due parate importanti.

DI LORENZO: 6 – Bene in fase difensiva, in appoggio ha sbagliato in alcune circostanze i tempi di inserimento.

RRAHMANI: 7 – Attento e concentrato non sbaglia nulla, in fiducia e in crescita, Palacio cliente difficile gli sfugge una sola volta ma in fuorigioco.

KOULIBALY: 7 – Un muro insuperabile che si oppone a molte conclusioni degli avversari, chiude alcune falle sugli esterni buon anche la precisione nei lanci in ripartenza.

GHOULAM: 6 – Venti minuti di qualità con l’aggiunta di centimetri preziosi nel gioco aereo. Peccato per l’infortunio che lo ha costretto a uscire.

FABIAN: 6,5 – Tanta qualità nel giro palla che da fluidità alla manovra giocando a massimo due tocchi e con tante verticalizzazioni, troppo timido in zona gol. Cala alla distanza.

DEMME: 6 – Prestazione di quantità e qualità rovinata dalla leggerezza in complicità con Ospina sul gol del Bologna.

ZIELINSKI: 6,5 – Ha giocato sul dolore che lo porta a sacrificare la fase difensiva e a non essere più incisivo in attacco, ma riesce ugualmente a fare due assist di classe per i gol di Insigne e Osimhen,

POLITANO: 6 – Corre e si impegna sacrificandosi anche in fase difensiva, ma non da un concreto contributo nella finalizzazione, poco convinto nella conclusione del possibile 2-0

MERTENS: 5 – Tanto impegno e tanta corsa però a vuoto, anche perché è stato servito meno di poco.

INSIGNE: 8 – Trascina i compagni, ripiega in difesa, gioca a tutta fascia e segna due gol: si può chiedere di più?

HYSAJ (dal 22′ al posto di Ghoulam): 6 – Soffre il dinamismo di Skov Olsen anche se alla fine riesce a trovare i tempi giusti per limitarlo, guadagna la sufficienza per l’impegno e per qualche buona iniziativa offensiva.

OSIMHEN (dal 53 ′ al posto di Mertens): 6 – Entra e segna un gol alla Osimhen e poi sbaglia un gol…alla Osimhen.

ELMAS (dal 78′ al posto di Insigne): S.V. – Pochi minuti per trovare i ritmi giusti.

MARIO RUI (dal 78’ al posto di Zielinski): S.V.– Come Elmas pochi minuti per entrare in maniera concreta in partita.

ARBITRO CHIFFI (di Padova): 5 – Non incide sul risultato ma prestazione insufficiente per diversi errori nelle valutazioni di falli non fischiati e per avere graziato del giallo due volte De Silvestri e una volta Palacio.

