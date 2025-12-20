Super coppa italiana

Napoli-Bologna finale di Supercoppa: arbitrerà Colombo, al Var Di Bello

Pubblicato il

Napoli-Bologna: designati gli arbitri per la Finale di Supercoppa Italiana in programma lunedì. Il direttore di gara sarà Colombo di Como assistito da Berti e Vecchi, con quarto uomo La Penna e addetti VAR Di Bello e Pezzuto

NAPOLI – BOLOGNA    h. 20.00

Arbitro COLOMBO

Guardalinee BERTI – VECCHI

IV:      LA PENNA

VAR:     DI BELLO

AVAR:      PEZZUTO

 

 

Comments

comments

Articoli simili:, ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top