Dopo 8 anni circa si affrontato nuovamente Napoli e a Brescia in una gara valida per la sesta giornata di campionato.



Una curiosità relativa a questo incontro è quella relativa all’ultimo calciatore “bresciano” che ha segnato un gol contro il Napoli. Si tratta nello specifico di Marek Hamsik ex capitano e miglior marcatore della storia del club partenopeo. Il calciatore slovacco segnò in un Napoli-Brescia (3-1) del 19 dicembre 2006 quando entrambe le squadre limitavano in Serie B.

