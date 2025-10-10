Napoli

Napoli: Buon allenamento con l’Avellino

Pubblicato il

Doppia seduta di allenamento oggi per il Napoli. 

Nel pomeriggio gli azzurri hanno giocato un’amichevole con l’Avellino finita 3-0 dopo il primo tempo a reti inviolate.

In gol Beukema, Vergara e Noa Lang.

