Napoli: Buon allenamento con l’Avellino

Doppia seduta di allenamento oggi per il Napoli.
Nel pomeriggio gli azzurri hanno giocato un’amichevole con l’Avellino finita 3-0 dopo il primo tempo a reti inviolate.
In gol Beukema, Vergara e Noa Lang.
Ghoulam:”Sono napoletano e difendo il Napoli in tv”.
Alessandro Buongiorno potrebbe tornare alla ripresa sul campo del Torino
Kevin De Bruye: “Conte? Nessuna polemica. A Napoli sto bene!”
Brilla la stella Hojlund anche in Nazionale
Giuseppe Ambrosino”La maglia azzurra per me è vita. Essendo napoletano, non c’è cosa più bella”
Oggi la presentazione alla stampa della Napoli Immersive Experience
Napoli arriva l’esito degli esami per Lobotka e Politano, c’è lesione per entrambi
Napoli: Caso Osimhen: I Legali del Napoli stupiti dalla pubblicazione degli atti affidano a l’Ansa un comunicato congiunto.
Coso Osimhen: Repubblica pubblica alcune intercettazioni ma facciamo chiarezza
Napoli: Tutti i calciatori impegnati con le Nazionali e quando giicheranno