Napoli, buone notizie per Ospina: un volo charter gli permetterà di esserci contro la Juventus

L’infortunio di Alex Meret rende di fondamentale importanza il recupero del suo vice, David Ospina, attualmente impegnato con la sua Nazionale.

C’era un po’ di preoccupazione a causa di una botta subita dal portiere colombiano, che in nottata, però, sarà regolarmente in campo contro il Paraguay. Inoltre, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Ospina rientrerà in tempo per la partita contro la Juventus: il Napoli, infatti, insieme ad altri club, ha organizzato un volo charter che permetterà al colombiano ed un’altra decina di giocatori (compreso lo juventino Cuadrado) in Portogallo.

Comments

comments