Napoli, caccia al centrocampista: Veretout difficile, spuntano due alternative

Il mercato del Napoli non è ancora finito e il ds Cristiano Giuntoli è al lavoro, alla ricerca di un centrocampista in grado di sostituire Allan, ceduto all’Everton.

L’obiettivo principale resta Jordan Veretout, ma l’affare è molto complicato, a causa della volontà della Roma di non privarsi del francese, arrivato appena un anno fa dalla Fiorentina, per il quale, in ogni caso, potrebbero non bastare 30 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, gli azzurri starebbero valutando anche alcune alternative.

La prima risponde al nome di Fredrick Midtsjo, nazionale norvegese di proprietà dell’AZ Alkmaar, classe 1993. Per quanto riguarda la seconda alternativa, non c’è ancora un profilo chiaro, ma secondo Venerato, potrebbe trattarsi di Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, o di un altro esubero di una big.

