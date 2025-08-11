Napoli: Caffè sospeso in occasione del lancio della terza maglia

In occasione del lancio di Café, la SSC Napoli e Caffè Toraldo, Official Coffee Partner del Club, rinnovano la tradizione del “caffè sospeso”
offrendo un espresso a tutti i tifosi che, tra le ore 16:00 e le ore 17:00 di oggi, 11 agosto, mostreranno la grafica social dell’iniziativa in uno dei seguenti bar della città:
- Gran Bar Toraldo – Via Luca Giordano, 124
- Bar Varriale – Via Roma, 366
- Il Caffè di Toraldo – Corso Arnaldo Lucci, 154
- Tumasi’ – Piazza Dante, 44
- Bar Pace – Via Manzoni, 147/D
- Bar Funè – Via San Carlo, 7/A
- Caffè Federico – Corso Umberto I, 36
- Bar Carioca – Corso Meridionale, 21 (dalle 15:30 alle 16:30)
- Bar Dolceamaro – Via Duomo, 302
- Caffè Varriale di Maria Varriale – Via Miano, 13/15