Napoli

Napoli: Caffè sospeso in occasione del lancio della terza maglia

Pubblicato il

In occasione del lancio di Café, la SSC Napoli e Caffè Toraldo, Official Coffee Partner del Club, rinnovano la tradizione del “caffè sospeso”

offrendo un espresso a tutti i tifosi che, tra le ore 16:00 e le ore 17:00 di oggi, 11 agosto, mostreranno la grafica social dell’iniziativa in uno dei seguenti bar della città:

  • Gran Bar Toraldo – Via Luca Giordano, 124
  • Bar Varriale – Via Roma, 366
  • Il Caffè di Toraldo – Corso Arnaldo Lucci, 154
  • Tumasi’ – Piazza Dante, 44
  • Bar Pace – Via Manzoni, 147/D
  • Bar Funè – Via San Carlo, 7/A
  • Caffè Federico – Corso Umberto I, 36
  • Bar Carioca – Corso Meridionale, 21 (dalle 15:30 alle 16:30)
  • Bar Dolceamaro – Via Duomo, 302
  • Caffè Varriale di Maria Varriale – Via Miano, 13/15

Comments

comments

Articoli simili:, ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top