Napoli-Cagliari 2-0: le pagelle di 100×100 Napoli

Allo stadio Maradona il Napoli ha giocato contro il Cagliari nella sesta giornata del campionato di Serie A 2020-21. Le pagelle di 100×100 Napoli.

SPALLETTI: 7,5 – Approccio migliore alla gara non poteva avere la squadra. Ormai la manovra si sviluppa con la stessa qualità ed efficacia sia con il palleggio che in ampiezza sulle fasce che con le verticalizzazioni. Fase difensiva quasi perfetta considerando che Ospina non ha effettuato parate e che gli unici momenti di apprensione si sono vissuti solo sui calci piazzati. Di questa squadra piace molto la concentrazione e la capacità di stare sempre sul pezzo anche se oggi ha concretizzato poco rispetto a quanto creato e che a volte si è piaciuta troppo nella gestione della palla.

OSPINA: S.V. – Mai chiamato in causa se non per qualche uscita alta.

DI LORENZO: 6,5 – Gioca a tutta fascia con attenzione in entrambe le fasi poco lucido nella finalizzazione dell’azione.

RRAHMANI: 7 – Impeccabile in fase difensiva e senza sbavatura nella partecipazione al giro palla.

KOULIBALY: 6,5 – Alcune giocate delle sue sia in chiusura che in proiezione offensiva ma questa volta ha commesso qualche errore di troppo per aver forzato la giocata.

MARIO RUI: 7– Tanta quantità e qualità in entrambe le fasi, con Spalletti è diventato un difensore diverso, decisamente migliore rispetto a quello visto negli ultimi anni.

FABIAN: 6,5 – Da qualità e tranquillità alla gestione della palla e si fa notare anche in fase di non possesso, cala alla distanza.

ANGUISSA: 7,5 – Corre, contrasta, recupera palloni, da qualità alla manovra, inventa giocate gli è mancato solo il gol.

POLITANO : 6 – Punta spesso l’avversario ma con poca efficacia tenendo però sempre in apprensione la difesa avversaria, non fa mancare il suo contributo in fase difensiva.

ZIELINSKI: 6,5 – In crescita di condizione e oggi è stato più presente nello sviluppo della manovra, suo l’assist del primo gol.

INSIGNE: 7 – Guida la squadra verso la vittoria dando l’esempio anche con ripiegamenti importanti per recuperare palla e ripartire, si trova con tutti i compagni e segna il rigore della sicurezza.

OSIMHEN: 7,5 – Segna un gol e si procura il rigore del 2-0, spazia su tutto l fronte dell’attacco e garantisce profondità alla manovra, mette paura a tutta la difesa avversaria.

ELMAS (dal 68′ al posto di Zielinski): 6 – Entra bene in partita con serenità e lucidità nel palleggio.

LOZANO (dal 68′ al posto di Politano): 6 – Anche lui entra con il piglio giusto e ha cercato con convinzione il gol.

OUNAS (dal 76′ al posto di Insigne): S.V – Entrato con un pizzico di superficialità.

PETAGNA (dal 76’ al posto di Osimhen): S.V. – Si fa notare per la sua fisicità, ha cercato anche il gol con insistenza.

DEMME (dall’88′ al posto di Fabiàn): S.V. – Bentornato Diego.

ARBITRO PICCININI (di Forlì): 6 – Considerando le diverse ammonizioni non date per simulazione in altre partite poteva anche evitare il giallo a Osimhen per par condicio, per il resto gestione serena della gara.

