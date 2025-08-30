Napoli

Napoli-Cagliari al Maradona: le formazioni

Pubblicato il

Napoli-Cagliari: Conte schiera i suoi migliori undici

Le formazioni:

Meret

Di Lorenzo Rrahmani J Jesus Spinazzola

Politano Anguissa Lobotka McTominay

De Bruyne Lucca

Comments

comments

Articoli simili:, , ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top