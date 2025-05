Napoli-Cagliari: Gaetano non sarà della gara, operato oggi al menisco

Gianluca Gaetano, ​​​​centrocampista del Cagliari, in data odierna è stato sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia per la lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro

Intervento perfettamente riuscito, come riporta la nota del club rossoblù: “A seguito degli accertamenti strumentali, nella giornata odierna Gianluca Gaetano è stato sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia per la lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal prof. Pier Paolo Mariani presso la clinica “Villa Stuart” di Roma, è perfettamente riuscita. Osservati alcuni giorni di riposo, il calciatore inizierà l’iter fisioterapico di recupero”. Niente Napoli-Cagliari dunque per il napoletano.

