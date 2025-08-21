Napoli-Cagliari il 30 agosto: Maradona sold-out

In attesa del debutto ufficiale in campionato, sabato con il Sassuolo, il Napoli si prepara a vivere il 30 agosto il suo primo atto stagionale al Maradona contro il Cagliari.

Si ricomincia a Napoli come si era finiti, conquistando lo scudetto, con il Cagliari. L’entusiasmo della piazza partenopea è alle stelle in vista della seconda giornata, che vedrà gli azzurri esordire in casa.

I tifosi non hanno tradito le aspettative: è previsto un pienone per la partita, replicando l’atmosfera e il grande afflusso di pubblico che hanno caratterizzato le gare scudetto della passata stagione. L’intero stadio sarà pronto a spingere la squadra per i primi 90 minuti tra le mura amiche, in un’atmosfera che promette di essere incandescente.

