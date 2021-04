Napoli – Cagliari, tra Champions e salvezza: il match vale 3 punti d’oro

Probabilmente mai come nell’ultimo decennio, il finale di stagione di Serie A si presenta emozionante come quest’anno. La lotta Champions apertissima con 5 squadre (per 3 posti disponibili) raccolte in pochi punti, la lotta salvezza che chiama in causa almeno 3-4 formazioni.

Un match che può dire moltissimo rispetto a tutto ciò è certamente Napoli-Cagliari, in programma domenica 2 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona. Le due squadre lottano per obiettivi opposti. Il Napoli è una delle 5 squadre (insieme a Milan, Atalanta, Juventus e Lazio) che sta lottando per piazzarsi tra le prime quattro in classifica e regalarsi anche l’anno prossimo la possibilità di partecipare alla Champions League.

Il Cagliari, con nove punti conquistati nelle ultime tre gare, ha rimesso in discussione quella che sembrava ormai essere una scontata retrocessione in Serie B. Invece, la squadra di mister Semplici, sbarazzandosi di Roma, Udinese e Parma è adesso quart’ultima in classifica; dunque è fuori dalla zona retrocessione ma a pari punti con Benevento (terzultimo), Torino (che ha una gara da recuperare) e a soli 2-3 punti da Spezia e Fiorentina.

Insomma, si tratta di un match ad altissima tensione ed entrambe le squadre giocheranno per la vittoria. Il Napoli ha ovviamente le carte in regola per fare bottino pieno. Oltre a giocare in casa, sebbene senza il pubblico a sostegno, i partenopei sono riusciti negli ultimi 4 match di campionato a ottenere tre vittorie; tra queste lo spettacolare 5-2 inferto alla Lazio, e un ottimo pareggio con l’Inter, ormai a un passo dallo scudetto.

Gattuso può contare su giocatori in forma come Insigne, Osimhen e Zielinski in particolare; oltre a loro ci sono Politano e Mertens, calciatori capaci di grandi giocate che possono fare la differenza in qualunque momento.

Il Cagliari invece farà affidamento sui suoi uomini più talentuosi, João Pedro e Nainggolan in primis; poi può puntare sulla combattività instancabile di Nandez a centrocampo, sperando di poter riavere tra i pali Alessio Cragno, portiere certamente tra i migliori in Italia.

Nel tempio dedicato al Pibe de Oro, assisteremo domenica a una sfida appassionante tra due squadre che daranno tutto quello che hanno in corpo pur di uscire vittoriose dal campo. Il Napoli è certamente favorito, non solo per via della più alta qualità della sua rosa, ma anche in virtù di uno straordinario rendimento interno che va avanti ininterrottamente da inizio anno.

Il Cagliari, tuttavia, ha dimostrato in questo ultimo scorcio di stagione di volersi aggrappare con tutte le sue forze alla Serie A; lo ha fatto battendo squadre più talentuose come la Roma e superando in extremis il Parma. Un segno che la squadra voglia giocare con assoluta convinzione tutti i palloni fino al triplice fischio finale.

Gli ultimi successi dei sardi nelle ultime partite, tuttavia, non hanno del tutto convinto gli esperti della Snai; questi danno poche chance al Cagliari nella prossima sfida contro i partenopei. Il Napoli è infatti dato come favoritissimo per la vittoria finale, anche se la squadra di Gattuso non dovrà abbassare la guardia per questa partita, fondamentale per le sorti della classifica.

