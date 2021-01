Napoli, calendario fitto di impegni a febbraio con le sfide ad Atalanta e Granada

Il calendario del Napoli per il mese di febbraio è fitto di impegni importanti, in particolare la doppia sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta e contro il Granada di Europa League.

Tra campionato, Coppa Italia e Europa League sono ben nove le partite che il Napoli giocherà a partire da domenica 31 gennaio. In mezzo alle partite di campionato, infatti, il Napoli dovrà disputare un doppio “doppio” impegno importante.

Il primo è quello contro l’Atalanta che vale l’accesso alla finale di Coppa Italia; il 3 ed il 10 febbraio, infatti, gli azzurri dovranno sfidare la squadra di Gasperini nella doppia semifinale. Il secondo impegno importante è quello che riguarda l’Europa League, che torna proprio a febbraio.

La squadra di Gattuso dovrà vedersela contro il Granada nelle due gare dei sedicesimi di finale di Europa League. Le due partite si giocheranno il 18 ed il 25 febbraio. Infine, le sfide di campionato che sono altrettanto importanti. Prima il Parma, poi il Genoa e poi i big match contro Juventus ed Atalanta; chiude il calendario di partite del campionato il derby tutto campano contro il Benevento.

Il calendario del Napoli di febbraio, compresa la partita di domenica

31/01 – Serie A, Napoli-Parma. Ore 18;

3/2 – Semifinale di andata di Coppa Italia, Napoli-Atalanta. Ore 20.45;

6/2 – Serie A, Genoa-Napoli. Ore 20.45;

10/2 – Semifinale di ritorno di Coppa Italia, Atalanta-Napoli. Ore 20.45;

13/2 – Serie A, Napoli-Juventus. Ore 18.00;

18/2 – Sedicesimi di finale di Europa League, andata, Granada-Napoli. Ore 21.00;

21/2 – Serie A, Atalanta-Napoli. Ore 18.00;

25/2 – Sedicesimi di finale di Europa League, ritorno, Napoli-Granada. Ore 21.00;

28/2 – Serie A, Napoli-Benevento. Ore 18.00.

Come potete vedere, cinque partite su nove si disputeranno al Maradona e si giocheranno tutte in orario pomeridiano/serale. A mancare saranno anche i giorni di riposo per gli azzurri, dato che la media è di una partita ogni 3 giorni. Come si è detto nel titolo, un calendario fitto di impegno per il Napoli.

