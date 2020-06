Napoli: Callejon avrebbe proposto alla società di giocare gratis i prossimi due mesi

La redazione di Calciomercato.it fornisce degli importanti aggiornamenti sulla questione rinnovo con il Napoli di José Maria Callejon.



Sembrerebbe, infatti, che lo spagnolo abbia proposto alla società di giocare gratis per i prossimi due mesi pur di non lasciare il Napoli in modo brusco. Come risaputo il suo contratto scade tra cinque giorni e in mancanza di accordo con gli azzurri quella con la Spal potrebbe essere la sua ultima partita. L’ipotesi descritta prima non sarebbe da scartare e rimarcherebbe ancora una volta l’amore di Callejon per questa maglia.

