Napoli, capitolo terzini sinistri: il punto della situazione

Napoli, capitolo terzini sinistri: Ghoulam non ha convinto e, con ogni probabilità, dovrà essere sostituito in questa sessione di mercato.

Negli anni quelli dei terzini si è rivelato essere uno dei mercati più complicati. Non sono molti i terzini di qualità che si trovano in giro e, se si trovano, non è facile che una squadra si lasci andare facilmente. L’obiettivo numero uno del Napoli era Tsimikas dell’Olympiakos che, nella giornata di ieri, ha firmato con il Liverpool. Quindi Giuntoli è costretto a virare su altri profili.

Il Napoli avrebbe iniziato a parlare con il Real Madrid per Reguilon, esterno in prestito al Siviglia. Il giocatore potrebbe essere invogliato a cercare spazio lontano dalla capitale spagnola visto il poco spazio (Marcelo e Mendy davanti a lui nelle gerarchie). Certo, non si tratterebbe di un’operazione economicamente semplice, ma i contatti sono iniziati, staremo a vedere.

Un altro nome potrebbe essere quello di Luca Pellegrini, terzino della Juventus in prestito al Cagliari questa stagione. In molti parlano di un possibile coinvolgimento del calciatore nella trattativa che porterebbe Milik in bianconero ma le squadre, al momento, non sembrano d’accordo sulla valutazione economica.

