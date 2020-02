Il ricorso respinto, da parte del tribunale di Napoli, manda avanti il procedimento riguardo il caso delle multe in casa azzurra.

In particolare, ora si passerà alla fase della nomina del presidente del collegio arbitrale. A doverlo fare sarà l’arbitro Bruno Piacci insieme agli arbitri individuati dai giocatori.

Nel caso in cui non si riuscirà ad effettuare questo passo, saranno i presidenti dei Tribunali di Napoli e Roma a nominarlo. A riportare il tutto è Radio Punto Zero.

