Napoli, c’è anche Fonseca come obiettivo per la panchina: il portoghese piace molto ad ADL

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dedica spazio al profilo di Paulo Fonseca, accostato alla panchina del Napoli per il prossimo anno.

Con ogni probabilità, le strade del club azzurro e di Gennaro Gattuso si separeranno al termine della stagione, e l’attuale tecnico della Roma è tra i favoriti di Aurelio De Laurentiis, che ne apprezzerebbe il self control e le ottime cose fatte vedere durante il cammino europeo dei giallorossi: “Fonseca ne ha superate di traversìe, mantenendo, a differenza del collega, maggior self control anche nei momenti di maggiore tensione. Il portoghese è tra i profili a cui Aurelio De Laurentiis guarda per il prossimo anno, il percorso europeo che sta facendo con la Roma rappresenta per il patron un valore aggiunto.

Fonseca è visto come il tecnico che, in caso di qualificazione Champions, potrebbe far riprendere al club quel cammino europeo troppe volte interrotto negli ultimi 14 anni, con un solo picco: la semifinale di Europa League con Benitez nel 2015, visto che il rapporto del Napoli con la seconda competizione europea è sempre stato piuttosto altalenante. Fonseca e Gattuso concentrati sul presente ma con lo sguardo al futuro, il portoghese guardato a vista da De Laurentiis: è l’allenatore straniero dell’unica italiana che gioca ancora in Europa”.

