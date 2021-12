Napoli, c’è anche il Milan sull’obiettivo Bremer: i rossoneri cercano il sostituto di Kjaer

Gleison Bremer, attuale difensore del Torino, è uno dei profili monitorati dal Napoli, per rinforzare il reparto arretrato.

Già qualche settimana fa, l’emittente satelittare Sky Sport aveva parlato di un interesse degli azzurri nei confronti del centrale brasiliano, una delle sorprese più liete delle ultime due stagioni, spesso distintosi anche in zona gol. Tuttavia, secondo quanto riferito dal quotidiano Tuttosport, anche il Milan sarebbe sulle tracce del difensore granata: i rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un sostituto di Simon Kjaer, che sarà out per tutto il resto della stagione a causa della rottura del legamento crociato.

Il Torino, però, chiede almeno 25 milioni di euro per privarsi di Bremer, che però il prossimo anno andrà in scadenza di contratto: i rossoneri, tuttavia, hanno una carta preziosa da potersi giocare, ovvero Tommaso Pobega, attualmente in prestito ai granata, che potrebbe essere inserito nella trattativa.

