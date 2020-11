Napoli, c’è anche la Juventus sull’obiettivo Emerson Palmieri

Il Napoli è fortemente interessato a Emerson Palmieri, terzino del Chelsea, come rinforzo per la corsia sinistra di difesa.

L’ex Roma non rientra nei piani di Frank Lampard e spera di tornare presto in Serie A, per aumentare il suo minutaggio. Già in estate il ragazzo sembrava sul piede di partenza, con Inter e Juventus principali candidate ad acquisirne il cartellino, ma alla fine è rimasto a Londra. L’addio sembra solo rimandato, ma il Napoli dovrà fare attenzione alla concorrenza: secondo il quotidiano Tuttosport, i bianconeri sono ancora sulle tracce di Emerson e anche l’Inter continua a seguirlo, essendo un fedelissimo di Antonio Conte.

