Napoli, c’è il si di Osimhen: nel pomeriggio incontro con il Lille per la chiusura

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha fornito importanti informazioni sulla trattativa che potrebbe portare Victor Osimhen al Napoli.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, la fumata bianca è a un passo. Il nigeriano, infatti, avrebbe dato il suo pieno assenso ad un trasferimento in azzurro, e ora il club di De Laurentiis cercherà di trovare l’accordo con il Lille.

Anche il portale Le10Sport conferma l’accordo totale tra il Napoli e Osimhen e rivela che già nel pomeriggio potrebbe esserci l’incontro decisivo per la chiusura. I francesi dovrebbero incassare una cifra vicina agli 80 milioni di euro, mentre per l’attaccante sarebbe pronto un quinquennale. Siamo, dunque, alle battute finali: Osimhen sta per diventare un nuovo calciatore del Napoli!

