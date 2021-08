Napoli, c’è l’apertura al prestito: Ounas si avvicina al Marsiglia

Sembrava destinato a restare al Napoli, ma nelle prossime ore Adam Ounas potrebbe diventare un nuovo calciatore del Marsiglia.

Gli azzurri, infatti, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, nonostante fossero inizialmente intenzionati a non privarsi del calciatore, avrebbero aperto al prestito, assecondando la volontà dell’algerino di cambiare squadra. Si lavora, appunto, su un prestito con diritto di riscatto, per il quale non sono ancora state stabilite le cifre. Anche il Torino, nelle ultime ore, ha fatto un tentativo per Ounas, che però preferirebbe la soluzione francese.

