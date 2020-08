Napoli, c’è l’apertura di Milik alla Roma: manca ancora l’intesa tra i club

L’edizione odierna del Corriere della Sera parla dell’intreccio di mercato tra Napoli, Roma e Juventus, con in ballo Arkadiusz Milik.

L’attaccante polacco, in uscita dalla squadra azzurra, aveva inizialmente trovato un accordo con i bianconeri, ma l’esonero di Maurizio Sarri ha cambiato i piani: ora Andrea Pirlo ha scelto di virare su Edin Dzeko, capitano giallorosso. Il bosniaco sembrerebbe essere l’obiettivo numero uno per affiancare Cristiano Ronaldo e la Roma, come eventuale sostituto, ha messo gli occhi proprio su Milik.

L’ex Ajax, dopo qualche iniziale titubanza, ha dato un’apertura ai capitolini, ma non c’è ancora alcun accordo tra le due società. Si era ipotizzato uno scambio con Cengiz Under (valutato 30 milioni), ma gli azzurri chiedono non meno di 40 milioni: “Il Napoli valuta Milik 40 milioni benché abbia il contratto in scadenza nel 2021, la Roma non ha alcuna intenzione di aggiungere cash alle contropartite. Nell’operazione potrebbe entrare Riccardi che non sembra però troppo convinto del trasferimento. Se tutto questo si risolvesse, l’affare complessivo sarebbe in discesa: Juve e Roma hanno una base di accordo per il trasferimento di Dzeko a 12 milioni e il centravanti ha già dato il consenso”.

