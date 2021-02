Napoli, c’è l’idoneità sportiva per Fabian: lavoro individuale a Castel Volturno

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, dopo essere risultato positivo al Covid, si è negativizzato durante la giornata di giovedì.

Lo spagnolo, tuttavia, non ha preso parte alla trasferta di Genova, per sottoporsi a tutte le visite del caso. Oggi, come annunciato dal Napoli con un comunicato ufficiale, l’ex Betis ha finalmente ottenuto l’idoneità sportiva, e ha svolto lavoro individuale presso il centro sportivo di Castel Volturno.

“Fabian Ruiz ha completato l’iter di visite post Covid-19 presso la clinica Pineta Grande con il Dott. Elpidio Pezzella e con il supporto di Luca Trotta della Casa di Cura San Rossore di Pisa. Il calciatore, al termine delle visite, ha svolto una seduta di allenamento individuale presso il Training Center con il preparatore Francesco Cacciapuoti”.

