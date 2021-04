Napoli, c’è l’Inter in pole per Maksimovic: il serbo chiede un ingaggio raddoppiato

Sembra destinata a chiudersi a giugno l’avventura (iniziata nel 2016) del difensore Nikola Maksimovic con la maglia del Napoli.

Il serbo è in scadenza di contratto, e il rinnovo è al momento pura utopia, ma le pretendenti non mancano. Tra queste, c’è anche l’Inter, che in estate saluterà Andrea Ranocchia ed è alla ricerca di un nuovo difensore, in grado di far rifiatare sia Skriniar che De Vrij. Il nome di Maksimovic piace e la trattativa potrebbe essere favorita sia dal fatto che il difensore arriverebbe a zero, sia dai buoni rapporti tra la società nerazzurra e l’agente, Fahli Ramadani. La richiesta del serbo si aggirerebbe, secondo Tuttosport, intorno ai 3 milioni di euro a stagione, praticamente il doppio di quanto guadagna al Napoli.

