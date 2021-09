Napoli, centrocampo in emergenza: Spalletti potrebbe lanciare Anguissa dal 1′ contro la Juventus

Emergenza a centrocampo per il Napoli, a due giorni dall’importante gara di campionato che vedrà gli azzurri ospitare la Juventus allo stadio Maradona.

Stanislav Lobotka ha rimediato un problema al flessore in Nazionale, mentre Piotr Zielinski non si è ancora lasciato del tutto alle spalle l’infortunio accusato alla prima giornata contro il Venezia e, con Demme ancora fermo ai box, Luciano Spalletti studia le alternative. Ieri, a Castel Volturno, è arrivato Frank Zambo Anguissa, per la prima volta dal suo acquisto, e già oggi, secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico potrebbe provarlo tra i titolarli, per lanciarlo subito, dal 1′, contro i bianconeri.

Comments

comments