Napoli: C’erano un albanese e un brasiliano in una notte di mezza estate lungo la strada per Barcellona.

Un albanese con le cicatrici è normale”

Furono queste più o meno le parole di Hysaj un po’ di tempo fa, dopo una ferita al volto rimediata in partita e che rischiava di lasciare il segno.

Il gol di Elseyd rompe un tabù che durava da 188 partite giocate in Serie A.

Albanese-brasiliana

Hysaj e Allan la doppia firma sul successo del Napoli che vince nonostante i 4 gol( giustamente annullati) al Sassuolo.

Un Napoli che ha ancora lo stesso( antico) vizietto che si porta dietro da anni come ha ricordato anche Gattuso.

Tante occasioni create, una produzione enorme di idee e qualità a volte sublime ma che si concretizza troppo poco.

C’è poi il problema dei gol subiti, con gli emiliani primo clean sheet dopo tanto tempo ma troppe occasioni lasciate agli avversari.

Sicuramente c’è da lavorare e migliorare anche se il Napoli ha vinto meritatamente, la strada che porta in Catalogna è lunga.

“Difficile mantenere alta la concentrazione in una situazione anomala come questa, in una città che offre tanti svaghi in estate”

Gattuso lo sa ed è anche normale sia così l’importante sarà recuperare la firma fisica e la concentrazione per giocarsi tutte le chance in Champions.

Un’impresa ha bisogno di eroi per trasformarsi da sogno in realtà.

