Napoli-Champions: si può fare! Anzi si fa già. Ecco perché

Tante squadre sono in lotta per un posto in Champions League quest’anno e la media punti necessaria sembra si sia abbassata.

Nella stagione 2019/2020 infatti il quarto posto, l’ultimo disponibile per qualificarsi in Champions League, se l’è aggiudicato la Lazio con ben 78 punti.

I biancocelesti hanno raggiunto l’obiettivo con la media punti più alta degli ultimi anni: 2.05 a partita alzando clamorosamente quello che era invece lo standard degli ultimi anni:

2018/2019 1.81

2017/2018 1.89

2016/2017 1.89

2015-2016 1.76

Quest’anno però la media per l’Europa che conta si è abbassata nuovamente. L’Atalanta di Gasperini che si trova in questo momento al quarto posto ha una media punti di 1.92 che è comunque più alta rispetto a quella standard degli ultimi anni ma decisamente più bassa di quella della scorsa stagione dove ricordiamo che la Lazio ha lottato per lo scudetto per una buona parte di campionato.

Il Napoli pare mantenere perfettamente questa media. La squadra di Gattuso si trova infatti al quinto posto ma con una partita in meno e con una media punti pari a quella dell’Atalanta: 1.92.

