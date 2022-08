Napoli, chi è Giacomo Raspadori

Scopriamo insieme chi è il nuovo giocatore del Napoli Giacomo Raspadori.

La carriera di Giacomo Raspadori, classe 2000 nato in provincia di Bologna, ha inizio nelle giovanili del Progresso, squadra del comune bolognese di Castel Maggiore, nel 2009 entra a far parte delle giovanili della società neroverde, un’esperienza che dura ben dieci anni.

Nella stagione 2017-2018, dopo aver rifiutato i corteggiamenti di top club come Milan, Roma e Inter, Raspadori arriva inevitabilmente a guadagnarsi l’accesso alla Primavera del club emiliano.

Dopo un’altra stagione da assoluto trascinatore della Primavera, con ben 15 reti in 26 apparizioni, Raspadori entra finalmente in pianta stabile in prima squadra sotto la guida di Roberto De Zerbi. Così, al termine della stagione 2018-2019 e precisamente il 26 di maggio, arriva il tanto atteso debutto in Serie A in un Sassuolo-Atalanta terminato 3-1 a favore dei bergamaschi, il giocatore ex Sassuolo ha collezionato 18 gol e 9 assist in 82 presenze dal 2018 al 2022.

