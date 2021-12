Napoli chi recupera e chi no e chi è in dubbio: road to Milan

La formazione, si sa, purtroppo, da un po’, la fa l’infermeria.



Cominciamo con le buone notizie: recuperati Zielinski, Elmas e Anguissa.

Quasi sicuramente out Lobototka, anzi potremmo, anche, togliere il quasi, tranne sorprese dell’ultim’ora. Restano in forte dubbio sia Mario Rui che Insigne. Nessuno dei due ha svolto un allenamento sul campo fino ad oggi. Domani giornata decisiva, per avere le idee più chiare sui due calciatori.

Se dovesse essere fuori dai giochi, anche, il portoghese, Spalletti sarà costretto a reinventarsi tutta la linea difensiva

