Napoli, chieste informazioni per Raspadori: l’attaccante piace anche all’Inter

Tutti pazzi per Giacomo Raspadori, giovane attaccante del Sassuolo messosi in luce nell’ultima stagione, e già nel giro della Nazionale.

Il classe 2000, infatti, dopo aver preso parte al Campionato europeo under 21, è stato convocato, a sorpresa, “tra i grandi” dal commissario tecnico Roberto Mancini. Nel frattempo, Raspadori ha già attirato su di sé le attenzioni di numerosi club in Italia: secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, Inter e Napoli hanno già chiesto informazioni al Sassuolo per l’acquisto dell’attaccante.

