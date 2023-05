Napoli Club Bologna, festa scudetto con il sostegno agli alluvionati

Sarà una vigilia speciale di Bologna-Napoli, nel segno della passione per i colori azzurri ma ancor di più nel segno dell’impegno civile e della solidarietà per le vittime dell’alluvione che ha colpito pesantemente la Romagna.

Il Napoli Club Bologna ha organizzato un triplice evento per domani, sabato 27 maggio, per celebrare il terzo scudetto del Napoli ma anche per sostenere chi ne ha bisogno.

La serata inizierà alle ore 18 con il Premio Impegno Civile “Michele Ammendola” che quest’anno è stato assegnato, dalla commissione, a Carmela Manco, presidente dell’associazione “Figli In Famiglia” di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, La presidente è da sempre impegnata nell’aiutare ragazzi in difficoltà con molteplici progetti, concentrati nell’ “oasi” realizzata a San Giovanni, un centro polifunzionale a disposizione delle famiglie del territorio dell’area orientale di Napoli.

A seguire ci sarà un dibattito su Sport, Integrazione e riscatto. Alle ore 20 ci sarà la cena sociale con la raccolta di fondi, con alcuni prodotti offerti dalla Fattoria Sociale “Fuori di Zucca”, che utilizza terreni confiscati alla camorra per restituirli al bene della collettività. Infine, alle 22, ci sarà il concerto di Tommaso Primo, con ingresso gratuito.

Il ricavato dell’intero evento sarà devoluto per l’emergenza alluvione in Emilia-Romagna.

Tutto l’evento si svolgerà all’Estragon Club (Via Stalingrado, 83, a Bologna) e tutti, soci e non del Napoli Club Bologna, possono parteciparvi. Nel Club ci sarà anche l’esposizione delle maglie dello scudetto, a cura del “Cammarota Antonio Museum” di Francesco Cammarota, tra i più grandi collezionisti di maglia del Napoli del mondo.

Il Napoli Club Bologna, “Passione & Identità”, ha voluto in questo modo contestualmente festeggiare il terzo scudetto senza dimenticare il dramma che ha colpito l’Emilia-Romagna: passione, impegno civile e solidarietà, una miscela vincente per una serata da ricordare.

