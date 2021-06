Napoli, colpo di scena Maksimovic: lancia segnali al club e vuole restare in azzurro

Sembravano destinate a dividersi le strade del Napoli e di Nikola Maksimovic, ma potrebbe esserci una clamorosa svolta.

Il difensore serbo, che dal 1 luglio sarà svincolato e libero di accasarsi in una nuova squadra a parametro zero, sembrerebbe aver cambiato idea, e sarebbe intenzionato a proseguire la sua esperienza in azzurro, iniziata nel 2016. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’ex centrale del Torino starebbe lanciando dei chiari segnali alla società, segno della sua volontà di vestire ancora la maglia del Napoli, “il suo desiderio nascosto”.

