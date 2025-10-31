Napoli-Como: i tornelli dello stadio apriranno alle ore 15:15

In occasione della gara di campionato contro il Como, in programma domani alle ore 18:00, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio
Il tutto ha un obiettivo: al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso. I tornelli apriranno alle ore 15:15, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.
La SSC Napoli invita i propri tifosi che intendono recarsi allo stadio ad acquistare i biglietti esclusivamente sui canali ufficiali, on line, sul sito di Ticketone (https://sscnapoli.ticketone.it/catalog) e presso i punti vendita Ticketone abilitati.