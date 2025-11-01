Napoli-Como: la formazione scelta da Antonio Conte

Napoli-Como: fischio d’inizio ore 18. Le formazioni che scenderanno in campo

Conte ripropone il 4-3-3 visto nell’ultima gara vinta a Lecce. Milinkovic-Savic difende i pali davanti alla linea a quattro: si ricompone la coppia centrale Rrahmani-Buongiorno con gli esterni Di Lorenzo e Spinazzola. A centrocampo confermato Gilmour nel ruolo di play, ai suoi lati Anguissa e McTominay. In attacco Hojlund dal 1′, con Politano a destra e Neres a sinistra.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres.

A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Jesus, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Lobotka, Ambrosino, Lang. All. Conte.

COMO (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Diao; Morata.

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Douvikas, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Baturina, Posch, Vojvoda, Da Cunha, Diego Carlos, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri. All. Fabregas.

