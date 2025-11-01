Serie A

Napoli-Como – Milinkovic-Savic al 26′ ha parato un rigore a Morata. Gli azzurri non vanno oltre il pari (0-0)

Napoli-Como: il Napoli recupera qualche giocatore infortunato che oggi è partito dalla panchina. Non va oltre il pari oggi il Napoli di Conte, bloccato da una squadra ostica

90′ + 4‘ finisce il Napoli,  non una bella partita degli azzurri che non hanno prodotto molto in attacco. Ora a +1 sulla Roma in classifica, aspettando il match di domani con il Milan.

86′ escono Hojlund e Politano, entrano Lucca e Lobotka

82′ Per il Como: fuori Morata e Addai, dentro Douvikas e Jesus Rodriguez.

80′ Cross di Politano, colpo di testa di Hojlund, parato.

72′ entra Lang per Neres

71′ Giallo per Elmas, ferma la ripartenza di Da Cunha.

70′ Doppio cambio per il Como: fuori Smolcic e Caqueret, dentro Posch e Da Cunha.

69′ McTominay aggancia  e calcia,  conclusione debole.

67′ Giallo per Politano per una trattenuta su Caqueret.

61′ Grande chiusura di Rrahmani su Morata che chiude in corner

56′ azione personale di Politano, tiro a giro troppo sul portiere

46′ Ci prova Gutierrez, conclusione alta sopra la traversa.

45′ Nel Napoli out Spinazzola, inGutierrez.

19.05 Inizia la ripresa

45′ + 4 finisce 0-0 il primo tempo. Squadra ostica il Como con delle belle individualità. Napoli in avanti poco concreto. Sul rigore ha fatto tutto Milinkovic-Savic sia in un senso che nell’altro

44′ Ci prova Elmas in diagonale, para Butez

42′ Fase di attacco del Napoli, ma senza esito

39′ Cartellino giallo per Smolcic che atterra McTominay

36′ Problema fisico per Gilmour, entra Elmas

31′ Ci prova McTominay, forte da fuori, para Butez.

26′ Milinkovic-Savic esce in ritardo su Morata, rigore per il Como.  Tira Morata Milinkovic-Savic para anche questo!!

21′ Giallo anche per Anguissa. Il centrocampista commette fallo su Morata.

18′ Momento di empasse del Napoli, il Como fa girare bene la palla

16′ Fallo di Perrone su su Gilmour, cartellino giallo

11′ Progressione Neres sulla sinistra, Hojlund anticipato in angolo

8′ Primo cambio obbligato per il Como: fuori Kempf  per infortunio, dentro Diego Carlos

5′ Errore di Milinkovic-Savic in costruzione dal basso, il Como arriva alla conclusione con Caqueret. Fortunatamente per gli azzurri nulla di fatto

3′ approccio molto positivo degli azzurri

ore 18:00 partiti

Le formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres.
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Jesus, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Lobotka, Ambrosino, Lang. All. Conte.

COMO (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Diao; Morata.
A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Douvikas, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Baturina, Posch, Vojvoda, Da Cunha, Diego Carlos, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri. All. Fabregas

