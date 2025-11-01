Napoli-Como – Milinkovic-Savic al 26′ ha parato un rigore a Morata. Gli azzurri non vanno oltre il pari (0-0)

Napoli-Como: il Napoli recupera qualche giocatore infortunato che oggi è partito dalla panchina. Non va oltre il pari oggi il Napoli di Conte, bloccato da una squadra ostica
90′ + 4‘ finisce il Napoli, non una bella partita degli azzurri che non hanno prodotto molto in attacco. Ora a +1 sulla Roma in classifica, aspettando il match di domani con il Milan.
86′ escono Hojlund e Politano, entrano Lucca e Lobotka
82′ Per il Como: fuori Morata e Addai, dentro Douvikas e Jesus Rodriguez.
80′ Cross di Politano, colpo di testa di Hojlund, parato.
72′ entra Lang per Neres
71′ Giallo per Elmas, ferma la ripartenza di Da Cunha.
70′ Doppio cambio per il Como: fuori Smolcic e Caqueret, dentro Posch e Da Cunha.
69′ McTominay aggancia e calcia, conclusione debole.
67′ Giallo per Politano per una trattenuta su Caqueret.
61′ Grande chiusura di Rrahmani su Morata che chiude in corner
56′ azione personale di Politano, tiro a giro troppo sul portiere
46′ Ci prova Gutierrez, conclusione alta sopra la traversa.
45′ Nel Napoli out Spinazzola, inGutierrez.
19.05 Inizia la ripresa
45′ + 4 finisce 0-0 il primo tempo. Squadra ostica il Como con delle belle individualità. Napoli in avanti poco concreto. Sul rigore ha fatto tutto Milinkovic-Savic sia in un senso che nell’altro
44′ Ci prova Elmas in diagonale, para Butez
42′ Fase di attacco del Napoli, ma senza esito
39′ Cartellino giallo per Smolcic che atterra McTominay
36′ Problema fisico per Gilmour, entra Elmas
31′ Ci prova McTominay, forte da fuori, para Butez.
26′ Milinkovic-Savic esce in ritardo su Morata, rigore per il Como. Tira Morata Milinkovic-Savic para anche questo!!
21′ Giallo anche per Anguissa. Il centrocampista commette fallo su Morata.
18′ Momento di empasse del Napoli, il Como fa girare bene la palla
16′ Fallo di Perrone su su Gilmour, cartellino giallo
11′ Progressione Neres sulla sinistra, Hojlund anticipato in angolo
8′ Primo cambio obbligato per il Como: fuori Kempf per infortunio, dentro Diego Carlos
5′ Errore di Milinkovic-Savic in costruzione dal basso, il Como arriva alla conclusione con Caqueret. Fortunatamente per gli azzurri nulla di fatto
3′ approccio molto positivo degli azzurri
ore 18:00 partiti
Le formazioni:
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres.
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Jesus, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Lobotka, Ambrosino, Lang. All. Conte.
COMO (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Diao; Morata.
A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Douvikas, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Baturina, Posch, Vojvoda, Da Cunha, Diego Carlos, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri. All. Fabregas