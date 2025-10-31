Napoli-Como: ultim’ora Sky. Recuperati Lobotka e Lang

Napoli-Como: come riferisce Sky vengono recuperati Lobotka (ai box da oltre 20 giorni) e Lang. Hojlund in campo dal 1′

Ci sono assenze per il Napoli che domani affronta il Como al Maradona: la scorsa settimana la squadra azzurra ha perso De Bruyne e dovrà fare ancora a meno di Meret. In porta ci sarà dunque Milinkovic-Savic, mentre la difesa del 4-3-3 di Conte sarà composta da Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno e Spinazzola. In mezzo al campo sono imprescindibili Anguissa e McTominay, mentre il regista sarà ancora lo scozzese Gilmour. Davanti torna Hojlund dal 1′, che verrà affiancato da Politano e David Neres. Ecco la probabile formazione.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

