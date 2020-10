Napoli, completata la lista per la Serie A: ci sono Malcuit e Llorente, out Milik

Archiviata la sessione di calciomercato, il Napoli ha presentato alla Lega Serie A la lista dei calciatori utilizzabili nelle gare di campionato.

L’elenco si compone di 25 calciatori, tra cui due prodotti del vivaio, ovvero Contini e Insigne, e due under 22, Elmas e il nuovo arrivato Osimhen. C’è spazio anche per Malcuit, pronto a rientrare dopo l’infortunio, e Llorente, che sembrava destinato ad andar via. Resta fuori, invece, Arkadiusz Milik, per il quale si prospetta un’annata da separato in casa.

Lista Over 22

Ospina

Malcuit

Mario Rui

Maksimovic

Hysaj

Koulibaly

Ghoulam

Rrahmani

Manolas

Demme

Bakayoko

Fabian

Lobotka

Lozano

Mertens

Llorente

Politano

Formati in Italia

Meret

Di Lorenzo

Zielinski

Petagna

Formati nel club

Contini

Insigne

–

–

Under 22 (senza limiti)

Elmas

Osimhen

